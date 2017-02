Nowy pomysł torontońskich radnych na zarobienie pieniędzy – miejska loteria.

Po odrzuceniu przez rząd prowincji propozycji płatnych autostrad w Toronto, radni miejscy szukają innych możliwości wygenerowania pieniędzy na potrzeby miasta.

Radna Frances Nunziata powróciła do pomysłu sprzed kilku lat.

- W latach 2004-2005 podczas uchwalania budżetu miasta mówiło się dużo o zorganizowaniu miejskiej loterii, która zasilałaby miejską kasę dodatkowymi pieniędzmi – mówi Nunziata – Wtedy zrezygnowano z tego pomysłu. Sądzę, że teraz moglibyśmy do niego wrócić.

Radna ma nadzieję, że tym razem pomysł zyska uznanie i miasto rozpocznie starania o przyznanie koncesji na prowadzenie loterii.

- W ten sposób możemy zyskać wiele miliardów dolarów rocznie, jeżeli loteria będzie miała zasięg ogólnokrajowy – stwierdziła radna – Wiele osób wykupiłoby kupon za dolara wiedząc, że jego pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój komunikacji publicznej, tworzenie nowych przedszkoli czy budowę tanich mieszkań.

Nunziata dodała, że ma świadomość, że istnieją inne możliwości zdobycia pieniędzy na potrzeby miasta, ale ten wydaje się jej najlepszy.

Burmistrz Toronto, John Tory stwierdził, że bardzo chciałby zobaczyć loterię Toronto.

- Myślę, że to rodzaj zabawy, która może być pożyteczna. Wielu mieszkańców Toronto chętnie przystąpiłoby do gry – mówił burmistrz – To jest taki rodzaj podatku, który wszyscy chętnie płacą – dodał.

Pomimo, że Rada Miasta od jakiegoś czasu bada możliwość wprowadzenia loterii, to Charles Sousa, minister finansów Ontario, do którego należy rozpatrzenie wniosku i przyznanie zgody na jej prowadzenie, powiedział, że do tej pory nie otrzymał żadnej propozycji dotyczącej tej kwestii.

Sousa zaznaczył, że obecny system loterii kieruje niemałe środki na rozbudowę miasta, podkreślił jednocześnie, że jest otwarty na nowe propozycje.