Tysiące demonstrantów pojawiło się przed konsulatem USA w Toronto, aby zaprotestować przeciwko islamofobii.

Protest rozpoczął się o 1 po południu na University Avenue. Uczestnicy przemaszerowali na północ do Dundas Street, później na wschód wzdłuż Dundas Street do Yonge Street i stamtąd przeszli na Queen Street przed gmach Federal Court of Canada.

Demonstracja związana jest z decyzją prezydenta USA, Donalda Trumpa, który wprowadził zakaz wjazdu na teren USA obywateli siedmiu państw z Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie szkoleni są terroryści.

Wielu uczestników marszu przyszło, aby wyrazić oburzenie z powodu ataku na modlących się w meczecie, jaki miał miejsce kilka dni temu w Quebec City, na skutek którego straciło życie sześć osób.

Autorem ataku był 27-letni Alexandre Bissonette, który w ten sposób wyładował swoje wrogie nastawienie do wyznawców islamu.

J eden z uczestników protestu, Syed Hussan powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że marsz jest też wezwaniem do rządu federalnego, aby otworzył granice dla jeszcze większej ilości uchodźców z Syrii i innych krajów Bliskiego Wschodu.

Poseł do parlamentu prowincyjnego z ramienia NDP, Jagmeet Singh, który uczestniczył w marszu powiedział, że frekwencja na proteście była imponująca. Podkreślił, że ludzi nie odstraszyła mroźna pogoda.

- Musimy zrobić wszystko, aby przeciwdziałać islamofobii – powiedział poseł – Musimy działać w kierunku stworzenia bardziej zintegrowanego społeczeństwa. Wiem, że możemy w tej sprawie zrobić znacznie więcej.

W sumie w torontońskiej manifestacji uczestniczyli członkowie ponad 150 organizacji działających na rzecz praw człowieka.