Kiedy przekracza się próg sklepu Himalayan Collections przy 395 Roncesvalles Avenue wyczuwa się mistyczny zapach. To Santo Palo, którego małe kawałki rozpala codziennie właściciel sklepu. Zapach tego drzewa jest tak charakterystyczny, że trudno go porównać z czymkolwiek. Trudno też go zapomnieć….

Święte Drzewo (w języku hiszpańskim Palo Santo) rośnie na wybrzeżu Ameryki Południowej, w Meksyku i na Wyspach Galapagos, a od wieków używane jest przez szamanów i uzdrowicieli podczas rytualnych ceremonii i modlitw. Podobnie jak Kadzidłowiec i Mirra, Palo Santo jest bogate w dotleniające mózg składniki.

Magia drzewa ma swoje źródło w alchemicznym procesie, który ma swój początek w chwili śmierci drzewa. Aby w pełni uzyskać jego właściwości magiczne i lecznicze drzewo musi umrzeć, ale nie chodzi tu o zwykłe ścięcie – tylko o naturalną śmierć starego, mądrego drzewa. Drzewa Święte rosną od 80-90 lat. Po “śmierci” drzewo musi pozostać w jego naturalnym środowisku od 3 do 5 lat, aby dokończyć swoją metamorfozę. W tym czasie zachodzą reakcje chemiczne i soki kiedyś płynące w żyjącym drzewie zaczynają się krystalizować i formować złoża nadając im kolor pomarańczu i złota. W tych bogatych złożach esencja Palo Santo jest najgłębsza. Ze względu na nadmierną eksploatację drzew Palo Santo, zostały one objęte szczególną ochroną. Istnieje zakaz wycinania rosnących drzewek, dopuszcza się jedynie pozyskiwanie drewna z drzew obumarłych i opadłych gałęzi.

Święte Drzewo zwróciło nawet uwagę zachodnich naukowców ze względu na swoje właściwości chemiczne obejmujące limonen i monoterpeny, które są istotą badań pod kątem ich możliwych właściwości antynowotworowych. To naprawdę niesamowite, że to Święte Drzewo dzięki swojemu aromatowi uwalnianemu podczas spalania zapewnia nie tylko ochronę energetyczną i usuwa złą energię, ale także podnosi na duchu, przynosi szczęście, łagodzi bóle głowy jak i również zwyczajnie odstrasza komary. Owady takie jak pluskwy nigdy nie zagnieżdżą się w domu gdzie od czasu do czasu rozpala się Święte Drzewo, a meble i ściany w domu palacza z czasem nabierają pięknego zapachu.

Kawałek Świętego Drzewa może być stosowany jako amulet, noszony przy sobie. To także ważny element stosowany w ceremonii Ayahuasca (napój z różnych rodzajów roślin wywołujący medytacyjne halucynacje podobne do snów.) Istnieje kilka sposobów wykorzystania tego tajemniczego drzewa:

Pierwszym jest zwykła przyjemność z jego naturalnej, nie spalonej formy. Drewno może być umieszczone w saszetce i używane jako odświeżacz powietrza do każdego rodzaju pomieszczeń (toaleta, kuchnia, samochód). To wspaniała alternatywa dla chemicznych produktów, których zadaniem jest zakrycie nieprzyjemnych zapachów. Wykorzystanie Palo Santo w tej formie jest nie tylko piękne estetycznie ale, również bezpieczne dla środowiska.

Drugim sposobem jest palenie Palo Santo by uwolnić olejki eteryczne i właściwości drewna. Okadzanie daje świetną alternatywę dla alergików lub dla tych, którzy nie lubią zapachu tradycyjnej pałeczki szałwii. Wystarczy zapalić końcówkę drewna Palo Santo, lekko dmuchnąć w płomień i pozwolić ścieżkom dymu wypełnić pomieszczenie, które oczyszczasz. Dodatkowo, palenie Palo Santo jest bardzo proste, bo w przeciwności do wiązek-pałeczek (smudge sticks) nie musi być wypalane do samego końca i łatwo się gasi, dając możliwość ponownego podpalenia w późniejszym terminie.

Trzecim sposobem ze względu na jego intensywny zapach jest dodanie go jako jeden z elementów naturalnych mieszanek zapachowych.

Czwartym sposobem jest różnorakie wykorzystanie olejków eterycznych zarówno w kosmetyce jak i medycynie. Tubylcy przygotowują herbatki i nalewki z wiórków drzewa, które ułatwiają trawienie, wspierają układ immunologiczny i redukują stany zapalne. Olejki eteryczne i żywice są stosowane jako miejscowe środki zmiękczające skórę i przy bólach stawowych. Aromaterapia pomaga opanować kaszel i problemy oskrzelowe. Olejki i miazga może być dodana do mydeł, pilingów i terapeutycznych płynów oczyszczająco – nawilżających ciało.

Palo Santo to bardzo praktyczne i uniwersalne drewno, które ma zastosowanie zarówno na podłożu duchowym jak i fizycznym. W Himalayan Collection kawałki Palo Santo sprzedawane są w opakowaniach po 5-6 sztuk, w cenie około 12 dolarów, w zależności od wagi.