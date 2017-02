Dziewięć osób z objawami zatrucia tlenkiem węgla wylądowało w szpitalu po pożarze, jaki wybuchł w więzieniu w Hamilton.

W piątek wieczorem w areszcie Hamilton-Wentworth przy Barton Street East wybuchł gwałtowny pożar na pierwszym piętrze budynku. Na miejsce przybyły cztery ekipy straży pożarnej. Pożar szybko ugaszono, lecz sześciu przetrzymywanych w areszcie więźniów oraz trzech strażników uległo zatruciu dróg oddechowych z powodu silnego zadymienia pomieszczeń, w których przebywali. Wszyscy odwiezieni zostali do szpitala w poważnym stanie. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Nie wiadomo jeszcze co było przyczyną pożaru. Specjaliści w zakresie pożarnictwa prowadzą w tej sprawie badania. Oddzielne dochodzenie prowadzi Ministry of Community Safety and Correctional Services.