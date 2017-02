Synoptycy ostrzegają – dziś wieczorem, a najpóźniej we wtorek rano czeka nas śnieżyca, marznący deszcz i bardzo śliskie drogi.

Environment Canada przewiduje, że we wtorek warunki na drogach mogą być dramatyczne a dojazd do pracy niebezpieczny. Dlatego meteorolodzy namawiają wszystkich, którzy mogą pracować z domu, aby nie jechali do pracy.

- Jestem coraz bardziej zaniepokojony pogodą, jaka nas czeka – mówi David Rodgers, dyżurny meteorolog z Environment Canada.

Według najnowszych wskazań istnieje duże prawdopodobieństwo, że śnieg może zamienić się w marznący deszcz, a całą powierzchnie południowego Ontario pokryje warstwa lodu. Wszystko to przez front niskiego ciśnienia, który rozwinął się nad centralnymi stanami USA i który przemieszcza się na północny wschód.

- Nadal istnieje niepewność jakie efekty przyniesie ze sobą nadchodzący niż – zastrzega Rodgers – Wszystko jednak wskazuje na to, że przyniesie on obfite opady śniegu lub marznącego deszczu. W każdym z tych przypadków warunki drogowe będą niezwykle trudne.

Choć to małe pocieszenie, ale dobrze wiedzieć, że federalna agencja meteorologiczna nieustannie monitoruje pogodę.