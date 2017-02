Były pracownik baru kawowego Tim Horton’s bardzo chciał pomóc swojemu szczęściu. W rezultacie wylądował w areszcie.

Policja we wschodnim Ontario otrzymała zawiadomienie o włamaniu do magazynu należącego do sieci restauracji Tim Horton’s w Belleville. Skradziono nieokreśloną liczbę paczek z papierowymi kubkami na kawę.

Złodziejem okazał się 19-letni Steven Seaborn, mieszkaniec Stirling w Ontario, były pracownik jednego z barów kawowych sieci. Sam zgłosił się w czwartek, w ubiegłym tygodniu na policję. Został oskarżony o dokonanie włamania i kradzieży.

Po co mu były paczki z setkami kubków Tima Horton’sa? Liczył, że wśród nich pracowicie odszuka te, które zawierają wygrane w najnowszej loterii, jaką prowadzi Horton’s dla swoich klientów.

Niestety złodziej nie miał szczęścia. Trafił albo na kubki bez wygranej, albo na kolejną kawę wraz z pączkiem. Ani telewizor, ani samochód mu się nie trafił.

Złodziej miał wspólnika – jak wynika z obrazów zarejestrowanych przez system monitoringu. Jest poszukiwany przez policję.