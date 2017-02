Ogłoszone właśnie dane na temat bilansu handlowego Kanady za grudzień dość pozytywnie zaskoczyły – nadwyżka wzrosła do 0,92 mld dol. wobec szacowanych 0,25 mld. Lepszy wynik to jednak głównie zasługa większego eksportu produktów energetycznych, co może być przejściowe.

Najważniejszym powodem odbicia bilansu jest wzrost eksportu produktów energetycznych, który wzrósł około 40% w ujęciu rocznym. Jest to jednak powód to obaw, że dynamika ta nie będzie do utrzymania, co widać po ostatnich kilku latach. Co więcej widać, że zwiększony eksport produktów energetycznych to efekt bazowy – mocniejszy dolar kanadyjski oraz zwiększony wolumen eksportu ropy po zwiększeniu popytu na ropę, odbiciu produkcji oraz naprawie ropociągów do Stanów Zjednoczonych.

Rynek podszedł do tych danych z rezerwą, co wydaje się słuszne, gdyż pozostałe odczyty nieco rozczarowały.

Np. dynamika pozwoleń na budowę domów w grudniu spadła o 6,6% (w listopadzie było to zaledwie -1,2%), a indeks Ivey PMI zniżkował do 57,2 pkt. z 60,8 pkt.

Dodatkowo na rynki powracają oczekiwania związane z ustawami podatkowymi prezydenta Trumpa, w tym budzący wiele emocji tzw. BAT (Border Agreement Tax), który wiąże się z nałożeniem obciążeń na import do USA. Stanowi to jeden z powodów obserwowanego umocnienia się dolara.

Kevin Brady, republikański kongresmen z Teksasu, który jest jednym z autorów tej ustawy, dał do zrozumienia, że prace nad BAT będą trwać mimo tego, że Kongres jest pochłonięty pracami nad totalną rekonstrukcją Obamacare. Zdaniem Brady’ego nie można wykluczyć, że ustawa wprowadzająca podatek graniczny bezpośrednio dla wybranych krajów może trafić do Kongresu już w połowie roku. Oczywiście nie byłaby to dobra informacja dla Kanady i notowań dolara kanadyjskiego.