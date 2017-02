W internecie pojawiła się petycja do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o interwencję w sprawie Mary Wagner, przetrzymywanej w kanadyjskim więzieniu za działalność na rzecz obrony życia.

Jak już pisaliśmy, w grudniu 2016 r. Mary Wagner została zatrzymana za wejście z różą do kliniki aborcyjnej i proponowanie przebywającym tam kobietom pomocy w wychowaniu dziecka, które noszą pod sercem. Za ten czyn prokurator domaga się dla niej 1,5 roku więzienia.

Z prośbą o podjęcie działań w obronie Kanadyjki zwrócili się do prezydenta Andrzeja Dudy internauci. W petycji zamieszczonej w sieci czytamy, że “prześladowanie pokojowo i delikatnie działających obrońców życia jest niestety regułą w wielu krajach Zachodu”.

“Mary Wagner w 1997 roku odwiedziła obóz w Auschwitz, a przykład św. Maksymiliana Kolbego zrobił na niej wielkie wrażenie. Jeśli św. Maksymilian poświęcił życie za współwięźnia, jak my możemy być obojętni wobec mordowanych dzieci?” – pytają przedstawiciele Fundacji PRO – Prawo do Życia, inicjatorzy elektronicznej petycji skierowanej do prezydenta.

“W czasach komunizmu politycy Zachodu występowali w obronie prześladowanych w PRL więźniów sumienia. Polska ma dług wobec Zachodu. Możemy ten dług spłacić broniąc ludzi sumienia na Zachodzie, podobnie jak oni występowali w naszej obronie. Mary Wagner, występując w imieniu bezbronnych, broni człowieczeństwa nas wszystkich. Dlatego właśnie wszyscy, którzy czują się ludźmi sumienia, są zobowiązani do wystąpienia w jej obronie” – brzmi fragment apelu.

A oto pełna treść apelu do prezydenta Andrzeja Dudy:

Szanowny Panie Prezydencie!

W grudniu 2016 roku Mary Wagner, obywatelka Kanady, została zatrzymana za wejście z różą do kliniki aborcyjnej i proponowanie przebywającym tam kobietom pomocy w wychowaniu dziecka, które noszą pod sercem.

Aresztowanie kogoś za oferowanie pomocy wydaje się absurdem, ewentualnie pomyłką, ale niestety nią nie jest. Mary Wagner za swoją wielkoduszność i wrażliwość jest od wielu lat prześladowana przez władze Kanady. Do tej pory spędziła cztery i pół roku w więzieniach za opisane wyżej „przestępstwa”. Tym razem prokurator domaga się dla niej półtora roku więzienia.

Prześladowanie pokojowo i delikatnie działających obrońców życia jest niestety regułą w wielu krajach Zachodu. Mary Wagner w 1997 roku odwiedziła obóz w Auschwitz, a przykład św. Maksymiliana Kolbego zrobił na niej wielkie wrażenie. Jeśli św. Maksymilian poświęcił życie za współwięźnia, jak my możemy być obojętni wobec mordowanych dzieci?

Mary Wagner odwiedzała Polskę jeszcze dwa razy, w 2014 i 2016 roku, dzieląc się z nami swoim świadectwem i zachęcając nas do zaangażowania w obronie cywilizacji życia. Czujemy się jej dłużnikami. Dlatego prosimy Pana, aby wystąpił Pan w obronie Mary Wagner.

W czasach komunizmu politycy Zachodu występowali w obronie prześladowanych w PRL więźniów sumienia. Polska ma dług wobec Zachodu. Możemy ten dług spłacić broniąc ludzi sumienia na Zachodzie, podobnie jak oni występowali w naszej obronie. Mary Wagner, występując w imieniu bezbronnych, broni człowieczeństwa nas wszystkich. Dlatego właśnie wszyscy, którzy czują się ludźmi sumienia, są zobowiązani do wystąpienia w jej obronie.

Polacy są dumni z Solidarności. Jeśli nie będziemy solidarni z prześladowanymi za czynienie dobra, słowo to stanie się wytartym frazesem. Jeszcze raz proszę Pana o wystąpienie do władz Kanady w obronie Mary Wagner.

Z wyrazami szacunku

Petycję do prezydenta Andrzeja Dudy można podpisać TUTAJ