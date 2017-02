W sumie chyba nikogo to nie dziwi, ale potwierdzili to właśnie wykazując, że jej działanie na mózg jest podobne. Okazuje się, że hasło „sex, drugs and rock’n’roll” rzeczywiście nie jest bezpodstawne.

Naukowcy wykazali nawet, które utwory najszybciej wpadają nam w ucho i których tak łatwo nie można wyrzucić z głowy. Muzyka ma naprawdę niezwykłą moc i uzależnia. Ekstaza muzyczna podczas występów też jest dobrze znana tym uzależnionym od koncertów. Co jednak na to uczeni?

Uczestnikom eksperymentu na Uniwersytecie McGill w Montrealu podano naltrekson – środek zapobiegający poprawnemu działaniu systemowi odczuwania przyjemności w mózgu. Z powodu takich właściwości jest on często stosowany w terapii u osób uzależnionych od heroiny i alkoholu.

Naukowcy odkryli, że uczestnicy po zażyciu naltreksonu nie odczuwali takiego samego poziomu przyjemności przy słuchaniu swojej ulubionej muzyki. Jednakże, kiedy uczestnikom będącym pod wpływem środka puszczono utwory, które niespecjalnie przypadały im do gustu, nie zaobserwowano praktycznie żadnej reakcji na muzykę.

Psycholog Daniel Levitin tak wypowiedział się na temat tego badania:

- Jest to pierwsza demonstracja, że opioidy mózgu są zaangażowane w odczuwaniu przyjemności z muzyki. Zakładaliśmy właśnie takie wyniki, ale historie związane z wrażeniem uczestników, którzy podzielili się nimi z nami po eksperymencie – to było fascynujące. Jeden z nich powiedział: „Wiedziałem, że jest to mój ulubiony numer, ale nie czuję tego co zazwyczaj”, inny natomiast wyznał: „To ładnie brzmi, ale w ogóle na mnie nie wpływa”.

Badacze coraz częściej biorą pod lupę muzykę. Ostatnio wykazano, że odpowiednie dźwięki wpływają na odczuwany smak piwa. Słuchając niskich brzmień czujemy więcej goryczy, zaś przy wysokich dźwiękach piwo wydaje się słodsze.

Inne natomiast badania pokazały, że metal naprawdę uspokaja, natomiast fani heavymetalu najrzadziej zdradzają. Nie zabrakło również badań, które wykazały na jakich koncertach festiwalowicze najczęściej uprawiają seks.

