Pożar, jaki wybuchł w budynku z mieszkaniami socjalnymi w centrum Toronto pochłonął życie jednej osoby. Kilka innych zostało odwiezionych do szpitala.

Ogień wybuchł wewnątrz mieszkania na czwartym piętrze budynku przy George Street w czwartek wieczorem. Choć ogień ugaszono stosunkowo szybko, to skutki pożaru okazały się tragiczne.

Kapitan David Eckerman mówi, że kiedy ekipy ratownicze przyjechały na miejsce widać było płomienie wychodzące z okien czwartego piętra i ludzi na balkonach. Wielu mieszkańców dzwoniło, że nie są w stanie wydostać się ze swoich mieszkań, że na korytarzach są kłęby ciężkiego dymu, że się duszą.

Dwanaście osób zostało ewakuowanych dzięki strażackiej drabinie. Dziewięć strażacy wynieśli ze środka budynku z niewielkimi obrażeniami. Cztery zostały przetransportowane do szpitala zatrutych dymem.

Ewakuacja niektórych mieszkańców budynków nie była łatwa. Niektóre mieszkania zajmują bowiem osoby, które mają problemy z poruszaniem się. W najgorszej sytuacji byli mieszkańcy czwartego piętra. Wielu z nich uratowało się zamykając drzwi swoich mieszkań i uszczelniając szczeliny, aby dym nie przedostawał się do środka ich mieszkań.

Ci mieszkańcy budynku, którym udało się wydostać na zewnątrz znaleźli tymczasowe schronienie w ogrzewanych autobusach TTC.

Na miejscu pożaru pojawił się burmistrz Toronto, John Tory, który powiedział, że mieszkańcy budynku zostaną tymczasowo rozlokowani w hotelach, ponieważ nie ma pewności, że budynek po pożarze jest bezpieczny. Burmistrz stwierdził, że nie wie, kiedy ludzie będą mogli powrócić do swoich mieszkań. Nie nastąpi to wcześniej niż specjaliści stwierdzą, że spełnia on wymogi bezpieczeństwa.

Urząd Marszałka Straży Pożarnej prowadzi dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyny wybuchu pożaru.