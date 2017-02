Most Port Mann w Kolumbii Brytyjskiej to jedna z najwyższych przepraw drogowych na świecie. Jego pylony są tak wysokie, że często okrywają je chmury. Dodatkowo, w regionie, w którym się on znajduje często występują burze śnieżne.

Obiekty mostowe zbudowane w rozmaitych zakątkach świata są narażane na różne warunki pogodowe. W niektórych przypadkach muszą znosić ekstremalne opady lub duże zmiany temperatury.

Takie warunki powodują, że o Port Mann Bridge trzeba dbać w specjalny sposób. Zatrudniono więc specjalna ekipę, która zajmuje się m.in. zrzucaniem śniegu z każdego z 288 kabli, które podtrzymują konstrukcję. Odbywa się to za pomocą łańcuchów, które znajdują się na każdej z lin. Pracownik odczepia zabezpieczenie, a obroża sama zjeżdża po kablu zrzucając z niego śnieg. Rozwiązanie jest proste i skuteczne.

Co ważne – łańcuchy nie są zrzucane regularnie, ale w chwili kiedy jest to potrzebne. Decyzja o tym czy śnieg będzie usunięty z konstrukcji zostaje podjęta po analizie szeregu danych, które są zbierane za pomocą czujników umieszczonych na moście.

Ten kanadyjski most to jedyna na świecie tego typu budowla mająca taką opiekę. Jak to wygląda możecie zobaczyć na poniższym filmie:

I jeszcze odśnieżanie torów na rozległych pustkowiach. Metoda jest taka sama, czy to Kanada, USA czy Rosja…