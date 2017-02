Stocznia Irving Shipbuilding z Halifax w Nowej Szkocji szuka pracowników. Firma potrzebuje m.in. inżynierów, wykwalifikowanych serwisantów, a także kadry zarządzającej. Jej przedstawiciele przyjechali do Gdańska…

Irving Shipbuilding to znana w branży kanadyjska firma stoczniowa z ponad stuletnią tradycją. Jej przedstawiciele przyjechali do Gdańska, aby zorganizować targi pracy. Warunki zatrudnienia, jakie proponują swoim przyszłym pracownikom, mocno odbiegają od standardów polskich, a nawet europejskich. Praca u Kanadyjczyków wiąże się jednak z wyprowadzką do Halifax na długoterminowy kontrakt.

Wzmożone poszukiwania pracowników przez stocznie z Halifax determinuje ogromny kontrakt zlecony przez rząd w Ottawie obejmujący rewitalizacje floty kanadyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej. Kontrakt ma na celu odbudowę floty wojennej, a w tym jednostek patrolowych oraz bojowych. Przez najbliższe lata powstanie 21 okrętów. W tej chwili stocznie mają 1400 pracowników, ale docelowo przy realizacji tego kontraktu potrzebują 2400. Szukają więc pracowników z branży stoczniowej na całym świecie – w Polsce (kilka razy), a także w Rumunii, Niemczech, Włoszech, czy Australii.

Kanadyjczycy poszukują przede wszystkim inżynierów, kadry zarządzającej, szefów produkcji, specjalistów od planowania i kontroli jakości, a także wykwalifikowanych serwisantów. Oferta Irving Shipbuilding zwraca uwagę ze względu na wysokie zarobki. Przykładowo: na sam początek szef produkcji może liczyć na pensję 75 000 dolarów kanadyjskich rocznie, co w przeliczeniu na złotówki daje około 236 tys. zł. Wysokie dochody gwarantowane są także szeregowym pracownikom. Czeladnik otrzyma za swoją pracę ponad 100 zł na godzinę, z kolei najniższy w hierarchii praktykant może liczyć na zarobki rzędu 74 zł za godzinę pracy. Firma zatrudnia tylko i wyłącznie na kontrakty długoterminowe, zatem potencjalni pracownicy muszą przenieść się z całą rodziną do Kanady. Wymagana jest również biegła znajomość języka angielskiego.

Zagraniczne firmy z wielu branż coraz częściej zaglądają do polskiego Trójmiasta w celu znalezienia potencjalnych pracowników, organizując podobne do dzisiejszego wydarzenia. Mogą to również robić za pośrednictwem urzędu pracy, dzięki systemowi Eures. Jest to platforma, którą tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE oraz państw stowarzyszonych. Zagraniczni pracodawcy zwracają się bezpośrednio do urzędu pracy bardzo sporadycznie. Dzięki Eures urzędy pracy z państw członkowskich wymieniają się ofertami pracy, co bardzo ułatwia rekrutację.