- Trenowałem w siłowni, skończyłem jedno ćwiczenie, odwracam się, żeby przejść do kolejnej maszyny i… wpadłem na DeMara DeRozana. Uśmiechnął się, chwilę pogadaliśmy, przybiliśmy piątkę - opowiada jeden z najzdolniejszych młodych, polskich koszykarzy Przemysław Gołek, który uczy się w szkole średniej BC Christian Academy w Vancouver.

Na obiektach jego szkoły treningi przedsezonowe mieli także koszykarze Toronto Raptors. Stąd bezpośrednie spotkanie Polaka z uczestnikiem najbliższego Meczu Gwiazd NBA. Gołek przyleciał właśnie na kilkanaście dni do Polski. Od szkoły dostał wolne, żeby spędzić czas z rodziną. Rozmawiał z nim Rafał Tymiński z “Przeglądu Sportowego”.

- Warunki do trenowania są bardzo dobre. To, co u nas zapewnione mamy na zgrupowaniach reprezentacji Polski, tam koszykarz dostaje w każdej szkole - mówi nastolatek, który swoje kontakty z NBA zaczynał jako uczestnik campów Marcina Gortata. A ponieważ wyróżniał się w ich trakcie, to dwa razy odwiedzał MG 13 w USA, najpierw w Phoenix, a potem w Waszyngtonie. Już na pamiątkowym zdjęciu z 2013 roku, gdzie pozuje razem z Andrzejem Plutą seniorem, Samem Cassellem i Johnem Wallem widać, że wzrostem jest równy rozgrywającemu Wizards. Od tamtego czasu Przemek urósł, teraz mierzy 193 centymetry. – W szkole gram jako dwójka albo trójka. Jedynką jest Keenan Dowell, pod którego ustawiona jest cała gra drużyny. Nie mam łatwo, bo chociaż najczęściej rywalizuje z graczami niższymi od siebie, to jednak muszę jakoś radzić sobie z ich szybkością. Technikę także mają bardzo dobrą – mówi Gołek, który na wspomnianym spotkaniu z Gortatem w stolicy USA był wspólnie nie tylko z Andrzejem Plutą seniorem, lecz także Michałem Plutą, a a jego kolegą z reprezentacji jest Andrzej Pluta junior, który niedawno zdążył zadebiutować w hiszpańskiej ekstraklasie.

– W mojej szkole, gdzie są także zawodnicy z innych krajów: Bahamów, Turcji, Serbii, każdy marzy o NBA. W innym zespole gra chłopak, który urodził się w Kanadzie, ale jest synem emigrantów z Polski. Dla miejscowych jest właściwie oczywistością, że grają w koszykówkę właśnie po to, żeby dostać się najlepszej ligi – opowiada Gołek.

Młody sportowiec pojawił się w Polsce, jednak szkolnych zajęć nie opuści, w lekcjach uczestniczy przez internet. – Jeśli chodzi o przedmioty ścisłe takie jak matematyka, chemia czy fizyka, to po polskim gimnazjum, jestem jakieś dwa lata do przodu w porównaniu z kolegami. Zaległości mam tylko z historii Kanady, której po prostu wcześniej się nie uczyłem – mówi koszykarz, który cieszy się, że dobrze radzi sobie także z językiem angielskim. – Mam kłopot, żeby się dogadać tylko z jednym zawodnikiem. On urodził się na Jamajce i… niby mówi po angielsku, ale tak, że rozumie go tylko kolega z Bahamów. Dla mnie i dla reszty zespołu jest tak, jakby jednak mówił w innym języku – opowiada.

W Kanadzie, urodzony w 2000 roku koszykarz, zetknął się nie tylko z inną mentalnością kolegów z drużyny, ale także… z innymi przepisami gry w koszykówkę. Jego szkolna ekipa rozgrywa mecze według interesujących reguł. – Boisko jest mniejsze, linia rzutu za trzy punkty jest bliżej, a zawodnikowi wchodzącemu na kosz gwiżdżą faule ofensywne, bo nie ma pola szarży. Można w tej strefie solidnie oberwać – opowiada. – Najciekawsze jest to, że nie mamy określonego czasu na rozegranie akcji. No i ostatnio mieliśmy taką sytuację, że nie przegraliśmy mecz pięcioma punktami, ale przez ostatnie trzy minuty gry nie byliśmy w stanie zabrać rywalom piłki.

- Gra jest inna, inne są oczekiwania i wymagania stawiane młodym graczom. – Gdyby mojej szkolnej drużynie przyszło grać z reprezentacją Polski z mojego rocznika to szkoła ograłaby kadrę narodową – przekonuje. – W kadrze grę mamy, owszem, bardziej poukładaną, ale indywidualnymi umiejętnościami i możliwościami atletycznymi byśmy reprezentację przewyższali. W Kanadzie nauka taktyki sprowadza się do szukania rozwiązań w sytuacji jeden na jednego – przyznaje z uśmiechem.

Reprezentacja Polski, w której w ostatnim roku występował Gołek to kadra U-16, która w rozegranym w Radomiu turnieju mistrzostw Europy (Dywizji A) uplasowała się na 15. miejscu i spadła do Dywizji B. W gronie ekip z zaplecza elity zagra także kadra do 18 lat, gdzie w tym roku będzie miejsce dla ucznia British Columbia Christian Academy, który po to pojechał za ocean, aby NBA także dla niego była oczywistym celem…