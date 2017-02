Na Nathan Phillips Square zgromadził się tłum osób rozczarowanych rządami Justina Trudeau.

Większość z nich krytykuje kanadyjskiego premiera za niespełnioną obietnicę przeprowadzenia reformy systemu wyborczego Kanady.

- Czujemy się zdradzeni – mówi Antony Hodgson, szef organizacji Fair Voting B.C., której celem jest wprowadzenie „sprawiedliwego systemu wyborczego” – Zawiódł nasze zaufanie i zaufanie do jego partii, ponieważ całkowicie zrezygnował z realizacji obietnic z kampanii wyborczej.

Trudeau obiecał zastąpić obecny system jednomandatowych okręgów wyborczych, w których posłami zostają ci, którzy zdobędą największą ilość głosów w okręgu wyborczym, systemem bardziej skomplikowanym, który miałby rzetelniej odzwierciedlać preferencje wyborców. W zamierzeniach zwolenników reformy, w nowym, bardziej proporcjonalnym systemie, głosy na pozostałych kandydatów też miałyby wpływ na kształt i skład kanadyjskiego parlamentu.

Premier Trudeau na początku tego miesiąca odrzucił jednak swoje wyborcze zobowiązanie mówiąc, iż nie ma „konsensusu” w tej sprawie ani w Izbie Gmin, ani w Senacie, ani wśród Kanadyjczyków.

, jedna z organizatorek protestu twierdzi, że głosowała na Liberałów tylko dlatego, że partia ta zapowiadała reformę systemu wyborczego. Uważa, że nie spełniając swojej obietnicy, nawet nie podejmując próby jej realizacji, Liberałowie złamali dane swoim zwolennikom słowo. Lavasidis uważa, że Trudeau nie może twierdzić, że nie ma wśród Kanadyjczyków konsensusu w sprawie reformy, ponieważ większość z nich nie rozumie problemów, jakie stwarza obecny system wyborczy.

- Rząd nie zrobił nic, aby pomóc ludziom zrozumieć w czym tkwi problem – mówi Lavasidis – Nie można twierdzić, że nie ma porozumienia, gdy nawet nie podjęło się tematu i nie powiedziało ludziom o co chodzi.

Torontońska demonstracja była jedną z kilku tego typu zgromadzeń, jakie odbyły się w Kanadzie w sprawie niezrealizowanych obietnic wyborczych premiera Trudeau.

Antony Hodgson uważa, że niezwykle ważne jest, że w całym kraju są tysiące ludzi, którzy przypominają Trudeau o jego zobowiązaniach.

- Jeśli politycy czują, że mogą łamać obietnice i nie ponoszą z tego tytułu żadnych konsekwencji, to będą to robić zawsze – twierdzi Hodgson – Trudeau jednoznacznie złamał swoją obietnicę i powinien wiedzieć, że w następnych wyborach on i jego posłowie mogą ponieść tego konsekwencje.