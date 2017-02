Neethan Shan łatwo wygrał wybory uzupełniające w okręgu Ward 42 – Scarborough-Rouge River.

W ten sposób stał się nowym radnym i będzie zasiadał w Radzie Miasta Toronto. Shan pozostawił w polu 28 innych kandydatów zdobywając 46 wszystkich głosów. Drugi w tym wyścigu konkurent zdobył poparcie 14 procent wyborców.

W rozmowie z mediami nowy radnych powiedział, że jego priorytetem w pracy radnego będzie dopilnowanie, że metro w Scarborough zostanie przedłużone.

- Mieszkańcy Scarborough poparli ten projekt, politycy wszelkiej maści również. Wszystkie trzy poziomy władz również. Nie rozumiem więc dlaczego ciągle ten projekt jest wciąż dyskutowany – stwierdził Shan – Już wystarczy. Trzeba skończyć tę dyskusję i przystąpić do działania. Musimy wbić łopaty w ziemię i rozpocząć budowę.

Burmistrz Toronto, John Tory, jako pierwszy pospieszył z gratulacjami dla nowego radnego.

- Trzeba się pocieszyć z pół godziny ze współpracownikami z sukcesu, potem wrócić do domu, odpocząć – mówił żartobliwie Tory – A potem przyjść do rady miejskiej, zostać zaprzysiężonym i wziąć udział w obradach na temat miejskiego budżetu. To tak na pierwszy ogień.

Neethan Shan zastępuje w okręgu Ward 42 – Scarborough-Rouge River byłego radnego Raymonda Cho, który zrezygnował ze swojej funkcji w związku ze zdobyciem mandatu posła w wyborach uzupełniających do parlamentu Ontario w ubiegłym roku.